В Кыштыме назначили нового начальника полиции

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В полиции Челябинской области произошли кадровые перестановки. Руководителем Кыштымского межмуниципального отдела МВД стал Артем Лукин. Ранее он возглавлял отделение полиции по Нязепетровскому району.

Как рассказали в областном полицейском главке, Артем Лукин проработал в МВД более 15 лет. Он служил в подразделениях Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, занимал различные оперативные должности.

Нового руководителя полицейским представил начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков.

— От каждого из нас, надевших погоны, требуется незамедлительное реагирование на сообщения граждан, попавших в беду. Работать следует с максимальной отдачей, — напутствовал Михаил Скоков подчиненных.

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