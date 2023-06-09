В Челябинской области храм загорелся из-за шаровой молнии

Фото: Противопожарная служба Челябинской области

В Челябинской области из-за шаровой молнии случился пожар в храме. Это произошло 4 июня, в православный праздник Святой Троицы.

В поселке Сыростан в окрестностях Миасса загорелся храм Воздвижения.

— К вечеру небо затянуло тучами, поднялся сильный ветер, полил дождь как из ведра, началась гроза. В такую погоду удивительно было получить сообщение о пожаре, — рассказали в региональной противопожарной службе.

Фото: Противопожарная служба Челябинской области

Но именно гроза стала причиной возгорания. Шаровая молния влетела в верхнюю часть двери храма. Примчавшиеся по тревоге пожарные увидели валящий из дверей дым. Огонь быстро потушили. Повреждены оказались дверная коробка и сама дверь.

Во время пожара службы в здании не было. Люди не пострадали.

Ранее в Челябинской области из-за сухой грозы загорелся лес.

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