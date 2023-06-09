ЧМК ответит в суде за загрязнение реки Миасс

Реку Миасс каждый год чистят от мусора и водорослей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК) грозит штраф за загрязнение реки Миасс. Росприродназор требует взыскать с предприятия 263 млн рублей. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», дело рассматривает Арбитражный суд Челябинской области.

Росприродназор считает, что ЧМК за несколько лет своей работы нанес ущерб водоему. Основная претензия надзорного ведомства – вместе с недостаточно очищенными промышленными стоками в Миасс попадают вредные вещества.

Как следует из картотеки дел, первое заседание по иску состоится 11 июля. Следует добавить, что предприятие уже платило крупные суммы за нанесенный ущерб экологии.

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