Житель Челябинской области избил до полусмерти пенсионера, попросившего помочь ему в саду

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Все произошло на одном из дачных участков в поселке Старокамышинск. Пенсионер встретил незнакомого мужчину на остановке. Разговорившись, дедушка попросил незнакомца помочь по работе в саду и пообещал заплатить. Однако на месте мужчины не сошлись на сумме оплаты. Произошла ссора, незнакомец избил хозяина участка, забрал деньги и скрылся.

Увидев пенсионера, лежащего с признаками травм, соседи позвонили в дежурную часть МВД Копейска.

– В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался неоднократно судимый местный житель, 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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