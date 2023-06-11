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НовостиПроисшествия11 июня 2023 4:57

Под Челябинском у СНТ «Петушки» столкнулись четыре машины

Из-за аварии движение шло по одной полосе
Олег КОСТЕНКО
Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В пригороде Челябинска возле СНТ «Петушки» вечером 10 июня столкнулись четыре машины. 63-летний водитель Volkswagen Tiguan и его сверстник на Chevrolet Aveo двигались параллельно и сбавили скорость перед пешеходным переходом, когда между ними на скорости въехала Toyota Corolla c 22-лентим парнем за рулем. Этот же шофер зацепил и Peugeot 206.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Авео» получил телесные повреждения, обратился за медицинской помощью, – сообщили в Госавтоинспекции.

Вставшие из-за аварии машины перекрыли часть дороги. Движение временно пришлось организовать по одной полосе.

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