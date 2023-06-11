Под Челябинском у СНТ «Петушки» столкнулись четыре машины

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области
В пригороде Челябинска возле СНТ «Петушки» вечером 10 июня столкнулись четыре машины. 63-летний водитель Volkswagen Tiguan и его сверстник на Chevrolet Aveo двигались параллельно и сбавили скорость перед пешеходным переходом, когда между ними на скорости въехала Toyota Corolla c 22-лентим парнем за рулем. Этот же шофер зацепил и Peugeot 206.
– В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Авео» получил телесные повреждения, обратился за медицинской помощью, – сообщили в Госавтоинспекции.
Вставшие из-за аварии машины перекрыли часть дороги. Движение временно пришлось организовать по одной полосе.
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