В Челябинской области пожарные вывели 5 человек из горящего дома

Фото: МЧС Южный Урал

В Магнитогорске Челябинской области вспыхнул трехэтажный частично расселенный жилой дом. Огонь начался в квартире на третьем этаже и перекинулся на кровлю. В этот момент в здании находились люди.

– Самостоятельно эвакуировались 10 человек, пятерых сотрудники МЧС вывели на свежий воздух, – сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили пожар и приступили к поиску скрытых источников. Причину возгорания предстоит выяснить сотрудникам отдела дознания.

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