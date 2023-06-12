Алексей Текслер и Федор Конюхов поздравили жителей Челябинской области с Днем России

Алексей Текслер и Федор Конюхов
Фото: кадр с видео
Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Губернатор Алексей Текслер в своем telegram-канале выложил трогательное поздравление, записанное вместе с путешественником Федором Конюховым на озере Тургояк.
— У нас великая страна. Челябинская область — замечательный красивый регион. Посмотрите, как здорово вокруг! Федор Конюхов объездил много стран, но душой отдыхает он здесь, у нас в России, — отметил глава региона.
— Это верно. Как сказано, что Тургояк — брат Байкала. Я люблю очень челябинский край, я люблю Челябинск, потому что здесь мой дом. Все мои экспедиции начинаются с такого маленького, но чистого, глубокого озера Тургояк, — рассказал Федор Конюхов. — Моя лодка названа «Тургояк», вторая лодка — «УралАЗ». Я люблю всю Россию. А мы, Россия — великая страна.
— С Днем России! — поздравили Алексей Текслер и Федор Конюхов.
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