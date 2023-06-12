В Челябинске иномарка сбила вышедшую из троллейбуса женщину

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске Ford Focus сбил женщину, выходившую из троллейбуса. ДТП произошло около 16:50 на проспекте Ленина в районе Детского мира.

Как рассказал КП-Челябинск в ГИБДД города, троллейбус остановился из-за падения проводов. Видимо, пассажирка не стала ждать, пока все починят и решила пойти пешком, но угодила под колеса.

Женщина получила травмы, какие — не уточняется. С места ДТП ее увезли на скорой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru