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НовостиПроисшествия12 июня 2023 16:23

В Челябинске иномарка сбила вышедшую из троллейбуса женщину

Пострадавшую увезли на скорой
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске Ford Focus сбил женщину, выходившую из троллейбуса. ДТП произошло около 16:50 на проспекте Ленина в районе Детского мира.

Как рассказал КП-Челябинск в ГИБДД города, троллейбус остановился из-за падения проводов. Видимо, пассажирка не стала ждать, пока все починят и решила пойти пешком, но угодила под колеса.

Женщина получила травмы, какие — не уточняется. С места ДТП ее увезли на скорой.

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