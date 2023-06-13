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НовостиОбщество13 июня 2023 8:05

В Челябинске девять школьников написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Период экзаменов еще не закончился
Елена КОЛЧИНА
Девять выпускников написали ЕГЭ по литературе без единой ошибки

Девять выпускников написали ЕГЭ по литературе без единой ошибки

Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске девять выпускников написали единый госэкзамен по литературе на максимально возможные 100 баллов. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Продолжается ЕГЭ, сегодня сдают экзамен по иностранным языкам и биологии, — уточнил вице-мэр.

Напомним, в 2023 году в Челябинский области уже более 30 школьников сумели написать ЕГЭ на 100 баллов.

Экзамен по биологии 13 июня сдают 2,6 тыс. южноуральских выпускников.

Иностранные языки в регионе менее популярны: письменные задания по ним выполняют 1,5 тыс. детей. Почти все одиннадцатиклассники предпочли английский. 26 человек проходят тест на знание немецкого, шестеро сдают французский. Еще по одному школьнику выбрали в экзамены по испанскому и китайскому языку.

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