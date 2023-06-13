В Челябинске девять школьников написали ЕГЭ по литературе на 100 баллов

Девять выпускников написали ЕГЭ по литературе без единой ошибки Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске девять выпускников написали единый госэкзамен по литературе на максимально возможные 100 баллов. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

— Продолжается ЕГЭ, сегодня сдают экзамен по иностранным языкам и биологии, — уточнил вице-мэр.

Напомним, в 2023 году в Челябинский области уже более 30 школьников сумели написать ЕГЭ на 100 баллов.

Экзамен по биологии 13 июня сдают 2,6 тыс. южноуральских выпускников.

Иностранные языки в регионе менее популярны: письменные задания по ним выполняют 1,5 тыс. детей. Почти все одиннадцатиклассники предпочли английский. 26 человек проходят тест на знание немецкого, шестеро сдают французский. Еще по одному школьнику выбрали в экзамены по испанскому и китайскому языку.

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