Сдай одежду – помоги бездомному! В Челябинске начали сбор ненужных вещей для благотворительной ярмарки

Фото: Евгения ГУСЕВА

1 июля в челябинском ТРК «Куба» проведут благотворительную гаражную распродажу. Все вырученные средства пойдут на помощь бездомным и малоимущим пенсионерам. Об этом сообщает Hornews.com.

Организаторы АНО «Жизнь» начали сбор ненужных вещей от неравнодушных челябинцев. Можно принести одежду, которая больше не подходит или разонравилась, аксессуары, посуду, детские игрушки, книги и многое другое. Единственное условие – вещи не должны быть в плохом состоянии.

— Благотворительная распродажа «Забери для новой жизни» — уникальное мероприятие, организованное в рамках благотворительной акции, главной целью которой является помощь нуждающимся людям, — рассказали организаторы мероприятия.

Ненужные вещи принимаются на складе организации или на стоянке «Автобуса жизни». Сбор будет проходить до 20 июня. Расписание автобуса можно найти в файлах сообщества во «ВКонтакте». Склад работает каждый день с 10:00 до 18:00 часов и находится по адресу: Свердловский проспект, 12. Нужно зайти в магазин «Двери» (цокольный этаж) и передать вещи продавцам. На упаковке важно сделать пометку «для гаражной распродажи».

Сама благотворительная ярмарка будет проходить 1 июля в ТРК «Куба» с 11:00 до 18:00 часов.

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