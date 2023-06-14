У гонщика, устроившего смертельное ДТП на северо-западе Челябинска, требуют 45 млн рублей

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске в суд передали уголовное дело 49-летнего участника смертельного ДТП. Авария произошла в конце февраля на Университетской Набережной. В ней погиб 24-летний мужчина.

Водителя BMW X5 обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем смерть человека. Следователи выяснили, что челябинец гнал по Университетской Набережной со скоростью 111-148 километров в час. Водитель выехал на перекресток на красный свет и врезался там в Hyundai Solaris.

Момент аварии сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как Hyundai отшвыривает в сторону после удара. 24-летний водитель машины погиб на месте.

— В ходе следствия потерпевшей стороной заявлены гражданские иски на общую сумму 45 млн рублей, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. — На имущество обвиняемого на указанную сумму наложен арест.

Водителю BMW грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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