В Челябинской области появились первые 200-балльники по результатам ЕГЭ

В Челябинской области растет число стобалльников Фото: Егор ИВЛЕВ

Итоги ЕГЭ по русскому языку выявили в Челябинской области первых двухсотбалльников. Всего наивысшие результаты показали три человека. Однако не исключено, что в скором времени их число может возрасти.

— После утверждения результатов по русскому языку, выявлены две выпускницы текущего года из Озерского и Магнитогорского городских округов, получивших 100 баллов по двум предметам. Учитывая результаты досрочного периода, то в Челябинской области на сегодняшний день три участника ЕГЭ с результатом в 200 баллов, — отметила и.о. министра образования и науки региона Елена Коузова.

Напомним, накануне появились результаты ЕГЭ по литературе. Наивысший балл по этому предмету набрали девять выпускников. Наилучший результат на экзаменах по русскому языку показали 60 человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru