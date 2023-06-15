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НовостиОбщество15 июня 2023 3:31

Чистить реку Миасс в центре Челябинска от тины начнут с 16 июня

Для этого используют два вездехода
Елена КОЛЧИНА
Фото: минэкологии Челябинской области

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске с 16 июня начнут чистить от тины реку Миасс возле набережной в центре города. Водную растительность будут вылавливать две машины-амфибии «Портум».

Как сообщили в региональном министерстве экологии, машины уже применяли для очистки реки в прошлом году. Опыт тогда посчитали удачным.

Пока что амфибии протестировали и подготовили к работе. Запустить их в Миасс раньше 16 июня нельзя: действует запрет на речные работы из-за нереста рыб.

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