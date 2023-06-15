Чистить реку Миасс в центре Челябинска от тины начнут с 16 июня

Фото: минэкологии Челябинской области
В Челябинске с 16 июня начнут чистить от тины реку Миасс возле набережной в центре города. Водную растительность будут вылавливать две машины-амфибии «Портум».
Как сообщили в региональном министерстве экологии, машины уже применяли для очистки реки в прошлом году. Опыт тогда посчитали удачным.
Пока что амфибии протестировали и подготовили к работе. Запустить их в Миасс раньше 16 июня нельзя: действует запрет на речные работы из-за нереста рыб.
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