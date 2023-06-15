Президент Путин наградил медиков из Челябинской области

Ольга Ефремова, Сергей Пашнин, Людмила Шумакова Фото: ЧОКБ, Челябинский кардиоцентр

Трем медикам в Челябинской области присвоили почетные звания. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Заслуженными врачами РФ признаны завотделением нейрохирургии областной клинической больницы Сергей Пашнин и завотделением трансфузиологии и переливания крови той же больницы Ольга Ефремова.

Заслуженным работников здравоохранения стала старшая медсестра челябинского «Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии» Людмила Шумакова.

Ранее в Челябинске наградили мальчика, который помог спасти пенсионерку. Женщина застряла в куче автомобильных покрышек и целые сутки не могла выбраться.

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