Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о падении ребенка с карусели в Челябинске

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с падением ребенка с карусели в Челябинске.

Мальчик пострадал еще в прошлом году. Он катался не на большом аттракционе, а на мини-карусели в сквере не северо-западе. Конструкция не выдержала, ребенок свалился на землю. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, 10-летний челябинец повредил позвоночник.

Мальчику пришлось долго лечиться. Следователи начали после происшествия проверку, но до сих пор не ясно, понесет ли кто-то ответственность за травму ребенка.

Александр Бастрыкин велел главе СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе проверки и подробностях происшествия.

Напомним, в Челябинске мальчик сломал обе руки при падении с турника в школьном лагере.

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