В челябинской школе начали проверку после падения ребенка в детском лагере

Мальчику предстоит долгое лечение
Фото: Валентина ВАГАНОВА
В Металлургическом районе Челябинска мальчик упал с турника и сломал обе руки. Все произошло в филиале школы № 70, где работает летний лагерь дневного пребывания.
Мама мальчика уже обратилась во всей инстанции: комитет по делам образования и прокуратуру. Администрация Челябинска начала служебную проверку.
Отметим, что это далеко не первый случай травматизма детских площадках. В начале моя в сквере по Шоссе Металлургов 9-летний мальчик во время игры упал на штырь, который торчал возле горки. А в Миассе 7-летняя девочка лишилась фаланги мизинца, скатываясь с горки.
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