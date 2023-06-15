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НовостиТуризм15 июня 2023 11:45

30 модульных гостиниц появятся в Челябинской области

По поручению губернатора Алексея Текслера регион вошел в федеральный проект по строительству модульных отелей
Дарья ЧУВАТКИНА
Фото: taganay.org

Фото: taganay.org

Челябинской области выделили 918 млн рублей на строительство модульных отелей. На Южном Урале в ближайшие два года построят порядка 30 гостиниц модульного типа более чем на 850 номеров. Область оказалась на втором месте среди 38 регионов по объему субсидий в сфере строительства модульных отелей.

Добиться выделения такой крупной суммы помогла масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Задачу войти в федеральный проект по модульным объектам поставил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе, — подчеркнул глава региона, обращаясь с посланием к Законодательному собранию Челябинской области. — Туристический поток в регион с каждым годом растет. Отсутствие комфортных мест размещения оказывается сдерживающим фактором прироста числа туристов.

Модульные отели в местах отдыха помогут быстро увеличить номерной фонд. Главным плюсом модульных объектов является основа из каркасных конструкций. При необходимости их можно быстро собрать или разобрать, а также перенести здание в другое место.