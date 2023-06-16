«Поезда можем каждый день отправлять»: Алексей Текслер обсудил с иранским министром развитие торговли

Фото: пресс-службе губернатора

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время Петербургского международного экономического форума поучаствовал во встрече с делегацией Ирана. На беседу собрались представители российских регионов, развивающих торговлю с исламской республикой. Помимо Челябинской, это Самарская и Астраханская области.

Алексей Текслер показал иранскому министру транспорта и городского развития Мехрдаду Базарпашу карту транспортно-логистического потенциала Южного Урала.

— На ней обозначен Челябинск в качестве входной точки на восточном направлении транспортного коридора «Север-Юг» с окончанием маршрута в иранских городах Бандер-Аббас и Чахбехар, — рассказали в пресс-службе губернатора.

Глава региона рассказали иностранным коллегам, что через Челябинск можно наладить связи с промышленными центрами Башкортостана и Свердловской области.

— У нас на границе с Казахстаном расположен крупный транспортно-логистический сухой порт «Южноуральский», способный принимать 2,5 млн тонн грузов, — отметил Алексей Текслер. — Железнодорожное сообщение между Челябинской областью и Ираном уже существует. Мы каждый месяц отправляем поезда, можем и каждый день отправлять.

В Челябинской области, по словам главы региона, готовы не только торговать с Ираном, но и отправлять через него грузы в Индию.

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