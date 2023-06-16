В Челябинской области будут развивать сотрудничество с Санкт-Петербургом

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашения о сотрудничестве Челябинской области с Иркутской областью и Санкт-Петербургом. Это произошло на Петербургском международном экономическом форуме. Документы также подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— В рамках соглашений стороны договорились сохранять и развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах деятельности, — рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Александр Беглов вручил Алексею Текслеру медаль в честь 320-летия Санкт-Петербурга и отметил, что у Северной столицы и Южного Урала уже есть интересные совместные проекты.

Алексей Текслер в ответ рассказал о недавнем открытии после реконструкции Ленинградского моста в Челябинске и компании «Синара», у которой есть производственные площадки и в Санкт-Петербурге, и в Челябинске.

— В годы войны большое количество предприятий было эвакуировано на Урал. Самый яркий пример - Кировский завод из Ленинграда, а сейчас Челябинский тракторный завод. В этом году мы отметили 90-летие ЧТЗ. Мы гордимся этим предприятием, — заявил Алексей Текслер.

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