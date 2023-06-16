В Челябинской области задействовали 64 человека в тушении крупного торфяного пожара

Фото: ГУ лесами Челябинской области

В Аргаяшском районе Челябинской области полыхает торфяной пожар. В тушении огня задействованы 64 человека и 17 единиц техники. Об этом сообщили в Главном управлении лесами региона.

— Усилена работа по ликвидации торфяного пожара в Аргаяшском районе. Сегодня организована подача воды на место возгорания при помощи пожарной насосной станции, — отметили в ведомстве.

Территория пожара обследуется при помощи квадрокоптера с тепловизором. После этого огнеборцы осуществляют локальную проливку торфяных столбов и очагов возгорания. Также вручную создаются коридоры для работы экскаватора.

В ГУ лесами области отмечают, что работы по ликвидации тлеющих участков торфяного пожара продолжатся и в выходные дни.

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