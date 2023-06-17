В мэрии ответили на претензии жителей «Паркового» по автостоянке большегрузов вплотную к детской площадке

Жители домов возмущены такой близостью автостоянки. Фото: "Парковый Челябинск"/vk.com

Жители дома по улице Бейвеля, 51 в микрорайоне «Парковый» бьют тревогу – вплотную к придомовой территории организовали платную стоянку, где паркуются большегрузы и автобусы, а тротуар перегородила шиномонтажка. Жители обратились с открытым письмом к мэру Челябинска Наталье Котовой.

Как пишут жители, выхлопные газы, гарь и копоть идут на детскую площадку рядом – она находится в 10-15 метрах. А заезд на шиномонтажку идет через тротуар. В администрации сообщили, что участки с автостоянкой находятся в частной собственности, но у них есть вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства и размещения объектов торгово-развлекательного назначения.

Фото: "Парковый Челябинск"/vk.com

- В адрес правообладателей земельных участков направлены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства в части целевого назначения земельного участка, - сообщают в администрации города.

Вчера, 16 июня, председатель Комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников встретился с арендатором одного из участков, и договорился, что шиномонтажная мастерская не будет работать, пока не будет обеспечен безопасный проезд к нему не по тротуару. Кроме того, грузовики пообещали парковать вдали от жилых домов. Также в мэрии рассказали, что решается вопрос о направлении обращений в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росреестр для принятия мер реагирования.

Фото: "Парковый Челябинск"/vk.com

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