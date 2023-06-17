В Магнитогорске из горящей квартиры спасли мужчину

Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск/vk.com

Сегодня, 17 июня, в Магнитогорске на улице Зеленый лог, 20 загорелась квартира. В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что огонь распространился на площадь 20 кв. метров.

- По автолестнице спасли хозяина квартиры. Его передали сотрудникам скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

На свежий воздух с помощью спаскомплектов вывели шестерых человек, из них двое детей. Из дома самостоятельно эвакуировали 15 человек, из них трое детей.

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