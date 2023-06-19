В Челябинской области осудили медсестру за подделку QR-кодов о вакцинации

В период пандемии без QR-кода о вакцинации не впускали в ряд общественных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области вынесли приговор медсестре, которая работала в одной из больниц Златоуста и подделывала QR-коды о вакцинации. Ее приговорили к одному году ограничения свободы по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч.3 ст.272 УК РФ). Об этом сообщили в Златоустовском городском суде.

Установлено, что медсестра получала деньги от тех, кто не хотел делать прививку от COVID-19. Она через служебный компьютер вносила в портал Госуслуг ложную информацию о прошедших вакцинацию людях. Далее система формировала QR-коды, которые медсестра передавала своим «клиентам».

Женщине помогал ее знакомый. Он подыскивал людей, для которых такая услуга была необходима. Мужчина получил аналогичное наказание. Решение обоим подсудимым вынесли с учетом смягчающих обстоятельств: раскаяние и признание вины, способствование раскрытию и расследованию преступления.

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