В центре Челябинска откроют площадку для бесплатных занятий йогой

Профессиональны инструктор научит челябинцев принимать позу собаки и позу дерева Фото: Иван МАКЕЕВ

Челябинцы смогут позаниматься йогой на улице прямо в центре города. Для этого у дворца спорта «Юность» оборудовали специальную площадку. Она откроется 27 июня.

На 200 квадратных метрах уложили искусственное покрытие, имитирующее газон. Есть навес от солнца, а рядом расположены лавочки.

Фото: администрация Челябинска

Как рассказали в мэрии, на площадке четырежды в неделю квалифицированный тренер станет проводить бесплатные занятия для всех желающих.

Первый мастер-класс по йоге начнется в 14:00 27 июня.

Затем занятия будут проходить с 10:00 по понедельникам и средам и с 14:00 по вторникам и четвергам.

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