Унижала и избивала: бывший воспитатель детсада пойдет под суд за издевательства над детьми

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Златоусте будут судить бывшего воспитателя детского сада, которая издевалась над малышами. В 2022 году женщина неоднокрасно унижала и оскорбляла своих 5-летних воспитанников, а также избивала их. Все это видели и другие дети.

Когда издевательства вскрылись, 47-летнего воспитателя уволили из детского сада. Кроме этого, против нее завели уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником».

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Совсем скоро будет назначено первое заседание по этому делу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru