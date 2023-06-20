В Челябинске на 10 дней закроют для трамваев улицы Российскую и Карла Маркса

Трамваи вернутся на обычные маршруты только в июле
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске временно изменят четыре трамвайных маршрута из-за ремонта рельсов. Пути будут обновлять на участке улицы Карла Маркса между улицами Российской и Цвиллинга, а также на участке улицы Российской от Карла Маркса до Труда.
По альтернативным схемам с 22:00 вторника 20 июня до утра субботы 1 июля будут курсировать трамваи №5, №6, №20 и №22.
Трамвай №17 временно перестанет работать.
Схема: ОГКУ "организатор перевозок"
Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», во время ремонта вагоны маршрута №5 будут ездить по схеме «Завод им. Колющенко — Труда — Горького — ЧЭМК».
Трамвай №6 станет курсировать по маршруту «ЧТЗ — Российская — Теплотехнический институт — Кирова — Завод им. Колющенко».
Трамвай №20 будет перевозить пассажиров по маршруту «ЧМК — Теплотехнический институт — Российская — Трамвайное депо № 1».
Временный маршрут трамвая №22 — «Чичерина — Теплотехнический институт — Российская — Чистопольская».
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