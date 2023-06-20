«Почти не мешали автомобилистам»: в Челябинске починили четыре путепровода

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске закончили ремонт асфальта на четырех путепроводах. Починили дорогу на мосту на Свердловском тракте, рядом с улицей Черкасской, мосту через железную дорогу на улице Механической, рядом с Элекростанцией. Покрытие обновили на пересечении Копейского шоссе, автодороги Меридиан, улиц Гагарина и Рождественского. Вдобавок отремонтировали путепровод по улице Мастеровой.

— Дорожное полотно отремонтировали в короткие сроки, практически не создавая помех автомобилистам, — заявили в мэрии Челябинска.

Чтобы уменьшить проблемы с проездом, асфальт пришлось укладывать по ночам.

Сейчас продолжают ремонтировать развязку на улице Братьев Кашириных. На участке выполнили уже 90% запланированных работ.

Напомним, в Челябинске временно закроют для трамваев участки улицы Карала Маркса и Российской из-за ремонта путей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru