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НовостиОбщество20 июня 2023 9:41

«Почти не мешали автомобилистам»: в Челябинске починили четыре путепровода

В Челябинске отремонтировали четыре путепровода
Елена КОЛЧИНА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В Челябинске закончили ремонт асфальта на четырех путепроводах. Починили дорогу на мосту на Свердловском тракте, рядом с улицей Черкасской, мосту через железную дорогу на улице Механической, рядом с Элекростанцией. Покрытие обновили на пересечении Копейского шоссе, автодороги Меридиан, улиц Гагарина и Рождественского. Вдобавок отремонтировали путепровод по улице Мастеровой.

— Дорожное полотно отремонтировали в короткие сроки, практически не создавая помех автомобилистам, — заявили в мэрии Челябинска.

Чтобы уменьшить проблемы с проездом, асфальт пришлось укладывать по ночам.

Сейчас продолжают ремонтировать развязку на улице Братьев Кашириных. На участке выполнили уже 90% запланированных работ.

Напомним, в Челябинске временно закроют для трамваев участки улицы Карала Маркса и Российской из-за ремонта путей.

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