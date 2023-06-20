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НовостиОбщество20 июня 2023 11:25

В Челябинске ограничили движение по улице Энтузиастов из-за аварии

Проезд будет затруднен до 25 июня
Елена КОЛЧИНА
Движение ограничено до конца недели

Движение ограничено до конца недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске 20 июня частично ограничили движение по участку улицы Энтузиастов. Проехать нельзя по крайней правой полосе возле домов №16 и №18.

Как объяснили в мэрии города, на улице Энтузиастов пытаются устранить аварию на инженерных сетях. Работы планирую завершить 25 июня. До тех пор водителей просят учитывать возможные задержки при планировании поездок.

Схема: администрация Челябинска

Схема: администрация Челябинска

Ранее в Челябинске закрыли для машин часть улицы Агалакова.

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