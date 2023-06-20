Из Челябинска в Саудовскую Аравию запустили первый грузовой поезд

Фото: архив КП
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой. Об этом во вторник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.
Поезд следует по международному транспортному коридору «Север - Юг». Его маршрут пролегает через Казахстан, Туркменистан и Иран. В 42 контейнерах на экспорт отправили энергетическое оборудование и цветные металлы.
— Поезд движется по специализированной нитке графика, разработанной для грузовых перевозок по данному маршруту, с применением ускоренной доставки в рамках услуги «Перевозка по расписанию» на территории РФ, — уточнили в ЮУЖД.
С третьего квартала 2023 года из Челябинской области планируется ежемесячно отправлять по два контейнерных поезда по коридору «Север - Юг».
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