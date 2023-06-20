Более 40% челябинских учеников жалуются на остывшую еду в школьных столовых

Фото: Олег ЗОЛОТО

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт подвела итоги по обеспечению питанием школьников в прошедшем учебном году. По ее словам, более 40% жалоб учеников связано с горячей едой, которую подают в столовых уже остывшей. Также школьники сообщают о недостатке времени, отведенного на прием пищи. Есть жалобы и на большое число людей в столовой.

Ирина Гехт отметила, что эти проблемы нужны учитывать при подготовке к новому учебному году. Она также обратилась к родителям, чьи дети жалуются на школьное питание.

— Прошу родителей проявлять активность: когда поступает жалоба на питание детей, в большинстве случаев предлагается заглянуть в школьную столовую. Не отказывайтесь от такой возможности, — заявила Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор добавила, что в школах необходимо создать информационную систему, которая позволяла бы получать обратную связь от детей и их родителей касательно питания в столовых.

— Как известно, в соответствии со статьей 25.2. Федерального закона от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» образовательные организации обязаны размещать на своих официальных сайтах информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню. Но единый перечень информации для размещения пока отсутствует – и над этим тоже нужно работать ответственным ведомствам. Это нужно, чтобы родители четко понимали, чем и за какую стоимость кормят их детей, кому положено льготное питание, кто поставляет продукты для приготовления обедов и прочее, — резюмировала Ирина Гехт.

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