Как отель стал морем, а мост — слоном: челябинский художник научит смотреть на города по новому

Работы Эдуарда Фадюшина

В пятницу, 23 июня, в Выставочном зале Челябинской Публичной библиотеки откроется выставка digital-художника Эдуарда Фадюшина «Столкновение реальностей».

В экспозиции будут представлены работы автора, вдохновленные поездками по России и другим странам и обработанные таким образом, что образуются неожиданные и причудливые образы: меняется перспектива кадра, дорисовываются недостающие элементы, накладывается перспектива — вот и искусство. Оттого выставка и называется «Столкновение реальностей»: реальности настоящей, посюсторонней, и мира воображения автора, смешивающихся в единое целое. Сам автор такой стиль называет «Сюрреалистичная атмосферная пластика».

Австрия, Чехия, ОАЭ, Мексика, Россия, Турция — какие только страны не одолжили свои дома и улочки художнику. Например, в одной из работ, которая попала на афишу выставки, арт-объект из Австрии и отель необычной формы из Дубая превратились в кита.

Как признается художник, все картины создавались на своеобразном творческом «адреналине»: если фото нравится, в моменте, то его берут, в голове рождается идея, а после воплощается в жизнь с помощью различных редакторов. Образы могут быть совсем не похожими на оригинал, и поэтому на выставке будут висеть и оригинальные кадры-вдохновители. Кто знает, может, вы придете и узнаете знакомое место?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru