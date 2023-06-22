В Челябинской области 22 июня перекроют трассу М-5 на три часа

Машины остановят ради взрывных работ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе Челябинской области 22 июня перекроют участок трассы М-5. Движение полностью остановят с 10:00 до 13:00 на отрезке дороги с 1565 по 1576 километр. Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», там будет проходить очередной этап буровзрывных работ.

Легковые машины смогут отправиться в объезд через Ашу, Миньяр и Сим. А автобусам и грузовикам придется остановиться на трассе и ждать окончания опасных работ.

Напомним, породу взрывают, чтобы продолжить реконструкцию дороги. Из-за этого перекрывать трассу М-5 собираются каждый четверг до 1 октября.

На прошлой неделе рабочие столкнулись с неожиданными сложностями. Движение тогда собирались открыть в 13:00, но смоли запустить лишь после 16:00.

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