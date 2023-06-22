Водитель устроил тройное ДТП с переворотом, уходя от погони в Челябинской области

Фото:: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области водитель пытался сбежать от сотрудников ГИБДД, но утроил тройную аварию и попал в больницу. ДТП случилось в Озерске днем 21 июня.

В полицию сообщили о замеченному у магазина на улице Кыштымской пьяном водителе. К приезду сотрудников ДПС водитель сидел в своем Chevrolet Epica. Машина стояла на стоянке.

Разговор горожанина с полицейскими не заладился. Водителя попросили выйти из автомобиля, а тот предпочел надавить на газ и скрыться от автоинспекторов.

Полицейские бросились в погоню с мигалкой и сиреной. Но преследование не было долгим. Уже в 300 метрах от магазина беглец врезался в ехавший впереди Chevrolet Lanos.

Фото:: УГИБДД по Челябинской области

Ударом Epica отшвырнуло на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Renault Duster, а потом отлетела на обочину и перевернулась.

— Водитель Chevrolet Epica. получил телесные повреждения и с места был госпитализирован в медицинское учреждение, — рассказали в региональном управлении ГИБДД.

За медицинской помощью также обратился водитель кроссовера Renault.

В отношении водителя Epica возбудили административное дело о нарушении правил расположения машины на проезжей части.

Напомним, в Челябинске машина скатилась с дороги и застряла под трубой теплотрассы.

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