В Челябинске автобусы №4 и №34 вернутся на обычные маршруты 23 июня

Автобусы вернутся к работе в обычном режиме раньше, чем планировали Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске автобусы №4 и №34 с 23 июня снова смогу перевозить пассажиров по обычным маршрутам. Об этом сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок».

С 4 июня автобусам приходилось курсировать по альтернативному маршруту из-за ремонта труб на улице Марченко. Ремонт планировали закончить только в начале июля, но рабочим удалось справиться с задачей раньше запланированного срока.

Напомним, до 10 июля в Челябинске изменили четыре троллейбусных маршрута.

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