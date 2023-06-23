Челябинскую область на выходных накроет дождями

Дожди будут лить не только днем, но и ночью
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Погода на выходных в Челябинской области останется пасмурной. В ближайшие дни Южный Урал накроет дождями. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.
В субботу, 24 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Столбик термометра ночью покажет +5, +10 °C, днем потеплеет до +17, +22 °C. Местами ожидаются небольшие дожди, порывы ветра дойдут до 12 м/c.
Погода кардинально не поменяется и в воскресенье, 25 июня. Все также будет облачно с прояснениями, и в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +5, +10 °C, днем столбик термометра покажет +16, +21 °C.
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