Челябинский регоператор капремонта и 12 компаний попали под проверки из-за возможного сговора на торгах

Челябинское УФАС проверяет аукционы, связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Регоператор капремонта Челябинской области и 12 взаимодействующих с ним компаний попали под внеплановые проверки УФАС. Разбирательства начались по поручению региональной прокуратуры. Надзорное ведомство сообщило о возможных нарушениях антимонопольного законодательства на закупках по капремонту

— Выездные проверочные мероприятия проводятся при участии правоохранительных органов, — уточнили в Челябинском УФАС.

Под проверки попали девять компаний из Челябинска, две – из Златоуста и одна – из Магнитогорска. Антимонопольная служба выясняет, допускали ли они нарушения Закона о защите конкуренции. Что касается регоператора, то проверяют его аукционы на капитальный ремонт многоквартирных домов.

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