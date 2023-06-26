В Челябинске расторгли контракт с перевозчиком «Никитой Кожемякой», который обслуживал автобусный маршрут 158к

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске на автобусном маршруте 158к «Белый хутор – Чичерина» сменился перевозчик. Теперь осуществлять рейсы будет ООО «Автолайн». Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

— Контракт с прежним перевозчиком ООО «Никита Кожемяка» расторгнут из-за неоднократных нарушений условий контракта, — объяснили в организации.

Существенных изменений в работе маршрута из-за нового перевозчика не будет. Однако для удобства пассажиров был перенесен последний рейс – с 22:00 на 22:10.

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