В центре Челябинска временно ограничат движение из-за празднования Курбан-байрама

Ограничения введут на восемь часов Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске перекроют улицу Елькина ночью в среду, 28 июня. Причина – празднование Курбан-байрама. Об этом сообщили в городской администрации.

— 28 июня с 00:00 до 08:00 часов будет перекрыта улица Елькина на участке от Труда до соборной мечети, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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