В Челябинске ограничат движение на улице Дегтярева из-за работ на теплосетях

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске на четыре дня ограничат движение на улице Дегтярева. Об этом предупредили в городской администрации.

— В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 8:00 часов 28 июня до 20:00 часов 1 июля будет ограничено движение транспорта по улице Дегтярева в районе дома № 89, — уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Иллюстрация: мэрия Челябинска

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