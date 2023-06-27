Исторический музей Южного Урала отметит столетний юбилей

Фото: Государственный исторический музей Южного Урала

Исторический музей Южного Урала готовится отметить в Челябинске свой столетний юбилей. Праздничные мероприятия пройдут не только в стенах учреждения, но и на пешеходной улице Кирова.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» официальной датой открытия музея считается 1 июля 1923 года. Однако у некоторых краеведов есть сомнения на этот счет. Так, историк Николай Антипин считает, что музей начал работу на десять лет раньше – в 1913 году. Также есть исторические свидетельства, что основатель и первый директор учреждения Иван Горохов был на должности как минимум с 1918 года.

Нынешний директор Исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский не согласен с мнением историков. Он считает, что датой рождения какого-либо музея надо считать тот день, когда посетители впервые смогли ознакомиться с какой-либо его экспозицией.

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