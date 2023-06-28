В Челябинской области 120 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит

Эксперты обнаружили, что более 20% пойманных южноуральцами клещей были переносчиками инфекций Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области с начала сезона 120 человек попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пока что диагноз «клещевой энцефалит» подтвердили у 10 пациентов. Еще 11 южноуральцев после укуса клещей заболели боррелиозом.

Всего за помощью после укуса клещей обратились 9,4 тыс. человек. Среди пострадавших 2,3 тыс. детей.

5,5 тыс. клещей жители Челябинской области сдали на проверку в лабораторию. Целых 22% членистоногих оказались заражены боррелиями, 0,4% клещей были переносчиками энцефалита.

Напомним, в Челябинске принести клеща на исследование можно в три лаборатории.

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