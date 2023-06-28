Не надо вскрывать грудную клетку: челябинские врачи освоили новый метод диагностики рака легких

Фото: пресс-служба ЧОКЦОиЯМ

В Челябинском онкоцентре начали применять новый метод диагностики — плоскодетекторную компьютерную томографию для исследования периферических образований легких.

Томография помогает изучить процессы в легком, не вскрывая грудную клетку пациента или не делая в ней прокол для введения инструмента с видеокамерой. После обследования больному могут назначить лекарственное или лучевое лечение.

Как рассказал завотделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Яков Гнатюк, плоскодетекторная томография входит в стандартную комплектацию современного ангиографа. Челябинский онкоцентр получил новый ангиогграф Philips Azurion-7 еще в начале прошлого года. Но диагностическую опцию не использовали, пока специалист из Свердловской области не провел мастер-класс по ее применению для челябинских коллег.

— В перспективе использование ПДКТ позволит проводить радиочастотную и микроволновую абляции (прижигание) пациентам с локализованным периферическим раком легкого, которым хирургическое радикальное лечение не показано, — рассказал Яков Гнатюк.

Ранее челябинские онкологи провели редкую операцию внутри глаза и сохранили его.

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