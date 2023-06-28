«Вред здоровью не причинил»: суд оставил на свободе мужчину, который избивал падчерицу кнутом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брединском районе вынесли приговор 29-летнему мужчине, который избивал свою падчерицу. Суд установил, что южноуралец сначала несколько раз ударил 14-летнюю школьницу рукой, а затем схватил кнут и нанес еще 6 ударов.

В результате на спине девочки появились кровоподтеки. Специалисты провели экспертизу и пришли к выводу, что вред здоровью не причинен, поэтому дело завели только за нанесение побоев. Примечательно, что у мужчины за плечами уже есть судимость за умышленное причинение вреда здоровью человека средней тяжести.

Брединца признали виновным, но он остался на свободе.

— Суд приговорил его к 10 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% ежемесячного заработка, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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