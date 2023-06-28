В Челябинске отдел иностранной литературы превратили в креативное пространство

Обычную библиотеку превратили в креативное пространство. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Алексей Текслер посетил новую креативную площадку Челябинской областной универсальной научной библиотеки. В помещении на Цвиллинга, 61 находится отдел иностранной литературы. После капитального ремонта на средства из областного бюджета место стало еще и площадкой для молодежи, нацеленной на саморазвитие и созидание, социальное проектирование и творчество.

— В Челябинске давно создается креативная инфраструктура, — отметил глава региона. — Я могу привести пример креативного кластера «Свобода-2» и ряд других объектов. Это начальная точка для того, чтобы узнать больше о креативных индустриях, приобщиться к ним и дальше двигаться и развиваться. Среди молодежи это сегодня востребовано. Что очень важно, это и про творчество, и про экономику, и про бизнес, про развитие. Развивая креативную индустрию, мы помогаем развиваться и малому бизнесу. Я очень рад, что у нас появилось место, где этому можно научиться, можно вовлечься в эту среду.

Пространство, которому дали название «Колибри», станет одной из площадок проекта «Гений места». В регионе он реализуется под эгидой Минкульта России.