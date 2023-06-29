На челябинской Кировке демонтировали торговые ряды с сувенирами

Павильоны разобрали и оградили лентой Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Читатели КП-Челябинск заметили опустошенные и разобранные прилавки на пересечении Кировки и улицы Карла Маркса, где прежде продавали магниты с символами города, украшения из камня и книги. Территория огорожена сигнальной лентой.

Как оказалось, это связано с благоустройством улицы Карла Маркса на участке между улицами Кирова и Цвиллинга.

— На данный момент разбирают торговые точки только на одной стороне в связи с благоустройством улицы Карла Маркса. На улице Елькина они временно останутся, но разрабатывается новый проект торгово-выставочных павильонов, — прокомментировали КП-Челябинск в пресс-службе администрации города.

Где теперь купить магнитик на память? В администрации города ответили, что продавцы переедут на другую сторону, где остаются павильоны.

Как писала ранее «Комсомолка», работы начались 26 июня. В первую очередь для пешеходов сделают тротуар из гранитной плитки, ширина которого будет не менее трех метров. По центру разделительной полосы установят освещение. Кроме того, на благоустраиваемом участке появится двухметровый газон с кустарниками. Все работы подрядчик должен будет завершить до 26 сентября.

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