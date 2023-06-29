На миасском автозаводе «УРАЛ» началось масштабное перевооружение

Фото: пресс-служба губернатора.

В Миассе заложили первый камень в фундамент нового производственного корпуса Автозавода «УРАЛ». Строительство сборочного корпуса — главный этап масштабного инвестиционного проекта технического перевооружения предприятия.

— Пишется новая история завода, — подчеркнул губернатор Алексей Текслер. — Новый сборочный цех — это новый конвейер. А конвейер — это самое главное на автомобильном заводе. И, помимо важных 5,5 тысяч автомобилей, которые должны выходить с этого сборочного производства, это еще и 1200 рабочих мест — высокопроизводительных, а значит высокооплачиваемых. Это безусловный вклад в развитие Миасса, региона и нашей страны.

Старт производства намечен на 2025 год. Сейчас на автозаводе «УРАЛ» работает более 7 тысяч человек. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций российской экономики. В 2022 году завод значительно увеличил выпуск продукции по гособоронзаказу. В этом году планируется нарастить его еще больше.