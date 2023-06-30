Бюджет Челябинской области дополнительно получил 425 млн рублей

В областной бюджет внесли поправки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В казну Челябинской области с федерального уровня поступило дополнительно 425,7 млн рублей. Это средства, которые необходимо потратить на строго определенные цели.

Самую крупную сумму, 184 млн рублей, направят на создание новых мест в школах и детсадах. Еще 106,6 млн рублей вложат в модернизацию поликлиник и фельдшерских пунктов. 68,8 млн рублей потратят на поддержку аграриев, выращивающих зерно.

— На соцподдержку жителей Херсонской области, которые вынужденно покинули свои дома и переехали жить в Челябинскую область, 38,8 млн рублей. На борьбу с инфекционными заболеваниями 13,8 млн рублей, — дополнили в пресс-службе регионального министерства финансов.

Поправки в бюджет Челябинской области одобрили в региональном Заксобрании. С учетом корректировок, доходы областной казны в 2023 году составят 224,6 млрд рублей, а расходы — 301,9 млрд рублей.

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