В ГИБДД Челябинской области объяснили, какие машины эвакуируют с территорий у пляжей

Отдыхающих просят не бросать машины в не предназначенных для стоянки местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области будут эвакуировать автомобили с берегов рек и озер. Об этом любителей пляжного отдыха предупредили в региональном управлении ГИБДД.

В полиции специально разработали алгоритм работы с автомобилями туристов.

— Эвакуироваться будут только те машины, которые на проезжей части мешают проезду специальной техники и автомобилей экстренных служб, — рассказали в Госавтоинспекции.

Перед тем, как забрать машину, полицейские постараются разыскать водителя и попросить его перепарковаться. Только если отыскать хозяина не получится, авто погрузят на эвакуатор.

В ГИБДД также сообщили, что пытаются договориться с местными администрациями и владельцами баз отдыха о расширении легальных автопарковок рядом с пляжами.

Напомним, в Челябинской области суд обязал снести незаконные постройки на берегах озер Увильды и Сладкое. Они перегораживали доступ к воде.

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