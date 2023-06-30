Экс-глава Катав-Ивановска пойдет под суд за незаконное начисление премий

Иван Норко. Фото: пресс-служба администрации Катав-Ивановского района

В Челябинской области будут судить бывшего главу Катав-Ивановска Ивана Норко. Он обвиняется в присвоении вверенного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

По данным следствия, обвиняемый на посту мэра незаконно начислял себе премии. В период с 2017 по 2020 год он получил более 250 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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