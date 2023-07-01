В челябинском ЖК «Ньютон» 38 человек эвакуировались из-за пожара

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Вечером в субботу, 1 июля, несколько пожарных машин стянули в ЖК «Ньютон».

— Восемь пожарных машин прибыли в район «Ньютона» и скорая, — сообщил читатель КП-Челябинск.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, огонь вспыхнул в электрощитовой, расположенной в подъезде на втором этаже дома № 141 по Комсомольскому проспекту.

— Пожар ликвидирован подручными средствами пожаротушения — огнетушитель ОП-5, — рассказали в МЧС.

Из подъезда по незадымляемой лестничной клетке самостоятельно эвакуировались 38 человек, из которых 12 — дети. Пострадавших нет.

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